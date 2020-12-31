Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.45 Milyarder 'Türk Filmi'
15.15 Yılbaşı Sürprizi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
00.15 Yeni Yıl Klip Show
01.30 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel (Tekrar)
04.00 Yılbaşı Sürprizi (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Şahane Hayaller 'Türk Filmi'
22.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi'
00.00 İlk Buluşma
01.30 Şahane Hayaller 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.45 Hayat Sevince Güzel
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz / Tkr
18.30 Star Haber
20.00 İbo Show Yılbaşı
KANAL D YAYIN AKIŞI
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 İyi Aile Babası 'Dizi'
23.45 Eyvah Karım 'Türk Filmi'
02.00 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
04.00 Eyvah Karım 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.45 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.30 Sinema
02.30 Sinema
05.15 Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'
00.30 1'de Nostalji
02.25 Yeni Hayat 'Türk Filmi'
04.00 1'de Nostalji (Tekrar)
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