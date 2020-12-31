Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Milyarder 'Türk Filmi'

15.15 Yılbaşı Sürprizi

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

00.15 Yeni Yıl Klip Show

01.30 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel (Tekrar)

04.00 Yılbaşı Sürprizi (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Şahane Hayaller 'Türk Filmi'

22.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi'

00.00 İlk Buluşma

01.30 Şahane Hayaller 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.45 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz / Tkr

18.30 Star Haber

20.00 İbo Show Yılbaşı

KANAL D YAYIN AKIŞI

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 İyi Aile Babası 'Dizi'

23.45 Eyvah Karım 'Türk Filmi'

02.00 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

04.00 Eyvah Karım 'Türk Filmi' (Tekrar)

05.45 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.30 Sinema

02.30 Sinema

05.15 Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'

00.30 1'de Nostalji

02.25 Yeni Hayat 'Türk Filmi'

04.00 1'de Nostalji (Tekrar)