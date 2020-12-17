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Yılbaşı yasağı kaç gün? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılbaşında plan yapacak vatandaşlar "Yılbaşı yasağı kaç gün?" sorusunun cevabını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yılbaşında uygulanacak yasağa ilişkin ayrıntıları paylaştı. Peki Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

Yılbaşı yasağı kaç gün? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık ve Cuma gününe denk gelen 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 4 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağının cevabını verdi. Peki Yılbaşı yasağı kaç gün? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama kısıtlama açıklaması

YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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