Türkiye'de tüketicilerin yılbaşı eğilimi ortaya çıktı. Migros tarafından yapılan araştırmaya göre, yılbaşı için farklı bir alışveriş listesi oluşturanların oranı yüzde 69’u bulurken, listenin ilk sırasında atıştırmalıklar yer alıyor.
Yılbaşını evinde geçirecek yüzde 94'lük kesimden yüzde 71’i yeni yılı kendi evinde karşılamayı tercih ederken yüzde 23’ü de yakınlarının evinde geçirmeyi planlıyor. Yeni yıla aileleriyle girmek isteyenlerin oranı yüzde 78, arkadaşlarıyla bir arada olacakların oranı yüzde 12, eşiyle baş başa olmayı planlayın oranı ise yüzde 8’e denk geliyor.
Araştırmanın yüzde 61’ine erkek tüketicilerin yanıt verdiğini belirten Migros İş Birimi Direktörü Cüneyt Taşpek, “Yılbaşı için yakınlarına hediye alanların oranı yüzde 83’ü buluyor. Hediye tercihlerinin ilk sırasında yüzde 58’lik oranıyla kozmetik ürünleri gelirken, bunu yüzde 52 ile oyuncaklar ve aile oyunları takip ediyor. En çok tercih edilen diğer hediyeler ise züccaciye ve ev eşyaları, elektrikli ve elektronik ev aletleri, ev tekstili, Milli Piyango Bileti ve yılbaşı sepeti. ” dedi.
Yılbaşı için her zamankinden farklı bir alışveriş listesi oluşturanların oranı yüzde 69’u bulurken bisküvi, cips, çerez gibi atıştırmalıklar, meyve-sebze ve alkolsüz içecekler listenin ilk 3 sırasında yer alıyor.
HİNDİ YILBAŞINA ÖZEL
Yılbaşı sofralarının yemek tercihlerinde başı zeytinyağlılar çekerken, ikinci sırada etli yemekler ve üçüncü sırada mezeler bulunuyor. Yılbaşının klasik menüsü hindi alışverişi yapanların ise son 7 ayda hindi satın almadığı ve sadece yılbaşı gecesi için hindi tercih ettiği görülüyor.
Hindi tercih edenlere yaş grubu olarak bakıldığında 49 yaş altı müşterilerin çoğunluğu oluşturduğu ortaya çıkıyor. Tatlıları da yılbaşı sofralarından eksik etmeyen müşteriler, daha çok geleneksel tatlılar olan baklava, revani ve şekerpare gibi şerbetli tatlıları tercih ediyor. Meyvelerde ise tercihler ağırlık olarak nar ve elma gibi sert meyvelere kayıyor.
Yeni yılı evde karşılamayı planlayanların en büyük eğlencesini aile oyunları oluşturuyor. Yılbaşında aile oyunlarını yüzde 54 oranıyla 35-49 yaş aralığındaki müşteriler tercih ediyor; oyun sevenlerin yüzde 53’ü ise erkeklerden oluşuyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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