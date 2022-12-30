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Yılbaşında hastaneler açık mı, kaça kadar çalışıyor? 31 Aralık yılbaşı gecesi ve 1 Ocak hastaneler yarım gün mü çalışıyor, kapalı mı?

Yeni yıl için artık beklenen tarih geldi çattı. Bu mutlu güne saatler kala vatandaşlar; yılbaşında hastaneler açık mı ve kaça kadar çalışıyor gibi soruların cevapları gündem oldu. İşte, söz konusu duruma dair tüm bilgiler...

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  • Yılbaşında hastaneler açık mı, kaça kadar çalışıyor? 31 Aralık yılbaşı gecesi ve 1 Ocak hastaneler yarım gün mü çalışıyor, kapalı mı?

    Yılbaşına dair en çok arama yapılan konulardan biri de hastenelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı oldu. Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin tüm merak edilenleri bir araya getirdik!
  • Yılbaşında hastaneler açık mı, kaça kadar çalışıyor? 31 Aralık yılbaşı gecesi ve 1 Ocak hastaneler yarım gün mü çalışıyor, kapalı mı?

    31 ARALIK’TA HASTANELER VE SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

    31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için hastaneler ve sağlık ocakları kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. 
  • Yılbaşında hastaneler açık mı, kaça kadar çalışıyor? 31 Aralık yılbaşı gecesi ve 1 Ocak hastaneler yarım gün mü çalışıyor, kapalı mı?

    1 Ocak gününde ise resmi tatil olacak. Bu sene yılbaşı tatili cumartesi gününe denk geliyor. 
  • Yılbaşında hastaneler açık mı, kaça kadar çalışıyor? 31 Aralık yılbaşı gecesi ve 1 Ocak hastaneler yarım gün mü çalışıyor, kapalı mı?

    1 Ocak günü hastanelerin sadece acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.
  • Yılbaşında hastaneler açık mı, kaça kadar çalışıyor? 31 Aralık yılbaşı gecesi ve 1 Ocak hastaneler yarım gün mü çalışıyor, kapalı mı?

    Sağlık ocakları cumartesi günü kapalı olurken, hastanelerde nöbetçi doktorlar ve acil servisler hizmet verecek.
  • Yılbaşında hastaneler açık mı, kaça kadar çalışıyor? 31 Aralık yılbaşı gecesi ve 1 Ocak hastaneler yarım gün mü çalışıyor, kapalı mı?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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