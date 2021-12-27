Geçtiğimiz hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve özellikle Doğu Anadolu Bölgesi illerinde etkisini gösteren kar yağışı, 2022 yılbaşında hava nasıl olacak sorusunun araştırılmasına neden oldu. 2022 yılının başlamasını tmsil eden 31 Aralık Cuma gecesi kar yağışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan 5 günlük hava durumu raporlarına göre yılbaşında kar yağacak mı? İşte 31 Aralık 2022 yılbaşı hava durumu