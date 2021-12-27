Yılbaşında kar yağması her yıl istenen bir olaydır. Yeni yıla şehrin beyaz bir örtüyle sarılmasını görmek isteyen vatandaşlar Yılbaşında kar yağacak mı? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de yılbaşında kar yağar mı? Sorusunun yanıtı...

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Yılbaşına kısa bir süre kalmasıyla Yılbaşında kar bekleniyor mu? Araması sıklaştı. Konuya ilişkin Meteoroloji yılbaşında hava durumunun nasıl olacağını açıkladı. İşte yılbaşında hava durumu...