Yılbaşında kar yağması her yıl istenen bir olaydır. Yeni yıla şehrin beyaz bir örtüyle sarılmasını görmek isteyen vatandaşlar Yılbaşında kar yağacak mı? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de yılbaşında kar yağar mı? Sorusunun yanıtı...

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'den gelen son gelen rapora göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de 31 Aralık Cuma akşamı kar yağışı beklenmiyor. Ancak yurdun doğu kesimleri ise yoğun olarak kar yağışı alacak. Yurt genelinde hava sıcaklıkları artarken iç bölgelerdeki kar yağışı ise doğuya kayacak. Yurdun batı kesiminde ılık bir hava hakim olacak, doğuda kar etkisini gösterirken, yurdun kalan ağırlıklı bölümü sağanak yağışlı olacak.

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günler için yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre 26 Aralık ve 1 Ocak tarihleri arasında hava sıcaklıkları ülke genelinde artarken hafta boyunca Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde olacak. Diğer kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.

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