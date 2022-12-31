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Yılbaşında marketler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar çalışıyor?

Yılbaşı günü geldi çattı. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında binlerce vatandaşımız büyük bir coşkuyla yılbaşını kutlayacak. Söz konusu güne dair hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de marketlerin durumu. İşte, yılbaşında marketler açık mı kapalı mı sorularının cevapları...

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  • Yılbaşında marketler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar çalışıyor?

    Yılın son günü olan 31 Aralık günü geldi çattı. Bu mutlu günü evlerinde geçirecek olan vatandaşlarımız, 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar çalışıyor sorularının cevaplarını bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Yılbaşında marketler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar çalışıyor?

    YILBAŞINDA MARKETLER AÇIK MI?

    Yılbaşında marketler olağan akışlarına devam edecek ve son market 22:00'ye kadar hizmet verecek.
  • Yılbaşında marketler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar çalışıyor?

    BİM Çalışma Saatleri

    BİM çalışma saatleri Türkiye’nin her yerinde aynıdır. Saat 09.00’da açılan BİM şubeleri akşam 21.00’da kapanıyor. 

    Hafta içi: 09.00 - 21.00 

    Hafta sonu: 09.00 - 21.00 
  • Yılbaşında marketler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar çalışıyor?

    A101 Çalışma Saatleri 2023 

    A101 çalışma saatleri Türkiye’nin her yerinde aynıdır. Saat 09.00’da açılan A101 şubeleri akşam 21.30’da kapanıyor. 

    Hafta içi: 09.00 - 21.30 

    Hafta sonu: 09.00 - 21.30
  • Yılbaşında marketler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar çalışıyor?

    2023 MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

    Türkiye’nin birçok yerinde bulunun Migros, marketleri sabah 09:00'da açılır, gece ise saat 22:00'de kapılarını kapatır. Öğle arası vermeyen Migros’un hafta sonu mesaisi de değişiklik göstermiyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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