Yılın son günü olan 31 Aralık günü geldi çattı. Bu mutlu günü evlerinde geçirecek olan vatandaşlarımız, 1 Ocak 2023 marketler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar çalışıyor sorularının cevaplarını bir araya getirdik. İşte, detaylar...