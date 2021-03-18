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Yılbaşından itibaren "Afet Farkındalık Eğitimi" verilenlerin sayısı 3 milyonu aştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, yılbaşından bu yana 3 milyon 70 bin 261 vatandaşa "Afet Farkındalık Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Yılbaşından itibaren
AA

,AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021'in "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiği hatırlatıldı.

Afet eğitimlerinin tüm dünyada risk azaltma çalışmalarının ve zarar azaltma gayretlerinin stratejik bir bileşeni olarak değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ile 2021'de 51 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamdaki çalışmaların illerde vali, ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle de iş birliği içerisinde yürütüldüğü belirtildi.

- "Sosyal medyada afet konulu eğitim içerikli videoların görüntülenme sayısı 2,7 milyon oldu"

Yılbaşından itibaren 3 milyon 70 bin 261 vatandaşa "Afet Farkındalık Eğitimi", 5 bin 40 personele de "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" verildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Sosyal medyada afet konulu eğitim içerikli videoların görüntülenme sayısı 2,7 milyon oldu. 81 il valimize ve 1127 mülki idare amirimize (vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımıza) yönelik Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Mobil Simülasyon tırlarımız ile şu ana kadar Sakarya, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Bursa, Gaziantep, Muğla, Bolu, Kahramanmaraş'ta 26 bin 124 kişi Afet Farkındalık Eğitimi aldı. Muhtarların eğitimi illerde başlatılarak bugüne kadar 20 bin 517 muhtar ve 16 bin 862 azaya eğitim verildi.

Ayrıca 'afad.gov.tr' ve 'hazirol.gov.tr'de eğitim içerikli videolar, deprem sonrası ilk 6 saati anlatan kamu spotları, afiş ve broşürler yüklenerek eğitimlerde katılımcıların istifadesine sunuldu."

- İş birliği protokolleri imzalandı

"2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, dernekler, vakıflar ve özel sektörle iş birliği protokollerinin imzalanmasına devam edildiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar 14 bakanlık ve 35 üniversitenin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye İzcilik Federasyonu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, BOTAŞ, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Aselsan, Havelsan, Halkbank, TESK, Memur-Sen, Kamu-Sen ve Türk-İş ile protokol yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmaların izlenmesi ve değerlendirmesi için AFAD Başkanı, Türk Kızılay Genel Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığından genel müdür seviyesinde temsilci ve 4 akademisyenin yer aldığı Afet Eğitimi Danışma Kurulunun da oluşturulduğu bildirildi.

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