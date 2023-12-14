Haberler Gündem Yılbaşını bekleyen öğrencilere müjde: Okul tatili 3 gün uzadı! Sömestr tatilinden önce yılbaşı tatili geliyor!

Öğrencilere müjde: Sömestr tatilinden önce yılbaşı tatili geliyor! Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle yılbaşı tatil planları gündemdeki yerini aldı. Binlerce veli, öğretmen ve öğrenci yılbaşı ve yarıyıl tatiline ilişkin araştırma yaparken öğrenciler için müjdeli haber geldi. 1 Ocak bu yıl Pazartesi gününe denk geldiğinden okul tatili hafta sonuyla birlikte 3 güne uzamış oldu. Yarıyıl tatili için ise geri sayım devam ediyor. Habertürk Giriş: 14.12.2023 - 18:52 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:52 facebook

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Yeni bir yıla girmeye hazırlanırken, 2024 yılında resmi tatillerle dolu bir takvim bizi karşılıyor. Öğrenciler ilk dönemin tatilini 13-17 Kasım tarihleri arasında yapmıştı. Gözler yarıyıl tatiline çevrilmişken 3 günlük tatil müjdesi gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi her sene çalışanlar 1 Ocak'ta tatil yapıyor. Öğrenciler de bu sene aynı gün tatil yapacak.

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OKUL TATİLİ 3 GÜN UZADI 1 Ocak bu yıl Pazartesi gününe denk geldiğinden okullar da tatil olacak. Öncesinde ise 30 ve 31 Aralık hafta sonuna denk geliyor. Böylelikle öğrenciler için okul tatili hafta sonuyla birlikte 3 güne uzamış oldu. Derslere toplam 3 gün ara verilmiş olacak.