Öğrencilere müjde: Sömestr tatilinden önce yılbaşı tatili geliyor!
Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle yılbaşı tatil planları gündemdeki yerini aldı. Binlerce veli, öğretmen ve öğrenci yılbaşı ve yarıyıl tatiline ilişkin araştırma yaparken öğrenciler için müjdeli haber geldi. 1 Ocak bu yıl Pazartesi gününe denk geldiğinden okul tatili hafta sonuyla birlikte 3 güne uzamış oldu. Yarıyıl tatili için ise geri sayım devam ediyor.
Yeni bir yıla girmeye hazırlanırken, 2024 yılında resmi tatillerle dolu bir takvim bizi karşılıyor. Öğrenciler ilk dönemin tatilini 13-17 Kasım tarihleri arasında yapmıştı. Gözler yarıyıl tatiline çevrilmişken 3 günlük tatil müjdesi gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi her sene çalışanlar 1 Ocak'ta tatil yapıyor. Öğrenciler de bu sene aynı gün tatil yapacak.
OKUL TATİLİ 3 GÜN UZADI
1 Ocak bu yıl Pazartesi gününe denk geldiğinden okullar da tatil olacak. Öncesinde ise 30 ve 31 Aralık hafta sonuna denk geliyor. Böylelikle öğrenciler için okul tatili hafta sonuyla birlikte 3 güne uzamış oldu. Derslere toplam 3 gün ara verilmiş olacak.
1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.
YARIYIL TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM
Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ise ikinci dönem başlayacak.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba