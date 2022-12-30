İSTANBUL’DA YILBAŞI İÇİN MEKAN ÖNERİLERİ

KADIKÖY – BAĞDAT CADDESİ

İstanbul’un en hareketli semtlerinden birisi olan Bağdat Caddesi özellikle yılbaşı süslemeleri ile görenleri büyülüyor. Bağdat Caddesi’nde yılbaşını geçirebileceğiniz birçok mekan ve eğlence yeri bulunuyor.