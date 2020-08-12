Yılda kuruttuğu 600 ton sebzeyle 30 aileye ekmek kapısı oluyor

AA

Kış mevsiminde sofraları süsleyen kurutmalık domates, patlıcan, biber ve bamya gibi daha birçok yaz sebzesini kurutan Fidan, ailesiyle birlikte yaptığı kurutmalık işinde 30 ailenin de gelir elde etmesini sağlıyor.

Fidan, AA muhabirine, Batman'da 4 çocuğuyla kışlık kurutmalık işi yaptığını söyledi.

Yaz sezonunda yaklaşık 600 ton yaş sebze kuruttuğunu belirten Fidan, ürettikleri kurutmalıkları yurdun dört bir yanına sattığını kaydetti.

Gurbette öğrendiği ve merakla başladığı kurutmalık sektöründe kendi işinin patronu olduğunu dile getiren Fidan, Nazilli'de inşaat sektöründe çalıştığı yıllarda arkadaşlara özenerek kurutmalık yapmaya başladığını, daha sonra inşaat sektörünü bırakarak kurutmalık işine girdiğini aktardı.

Ailesinin yanı sıra 30 aileye de iş imkanı sağladığını belirten Fidan, "Bu işe ilk başladığımda yanımızda 10 aile çalışıyordu. Şimdi ise 30 aileye iş imkanı sağlıyoruz. Aileler ücret karşılığında bizimle çalışıyor. Yaptıkları dizi karşılığında ücret alıyorlar." diye konuştu.

Ürettikleri kışlık kurutmalıkları Türkiye'nin dört bir yanına sattıklarını ifade eden Fidan, patlıcan, biber, bamya, domates gibi 15 farklı çeşit yaz sebzesi kuruttuklarını anlattı.

Fidan, 45 dönümlük alanda sebzeleri yetiştirdiğini, ürün bulamadığı zaman Mersin ve Adana'dan da yaş sebze satın aldığını, yılda ortalama 600 ton yaş sebze kuruttuğunu bildirdi.