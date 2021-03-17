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Yılda yaklaşık 200 kilogram fıstık veren asırlık ağacın bakımı imece usulü yapılıyor

Türkiye'nin önemli fıstık yetiştiriciliği merkezlerinden Gaziantep'te bulunan ve 600-700 yıllık olduğu değerlendirilen fıstık ağacı, mahalle sakinlerinin koruması ve özel bakımıyla geleceğe taşınıyor.

Yılda yaklaşık 200 kilogram fıstık veren asırlık ağacın bakımı imece usulü yapılıyor
AA

Şehitkamil ilçesi Bağbaşı Mahallesi sakinlerinden Ferhat Demir'e ait tarlada yer alan asırlık fıstık ağacı, yaklaşık 5,5 metre ene sahip geniş gövdesi ve 7 metre civarındaki uzunluğuyla dikkati çekiyor.

Yöre halkı, mahallenin ortak varlığı olarak gördüğü asırlık fıstık ağacının budama, çapalama ve gübreleme gibi bakımlarını belirli aralıklarla imece usulüyle yapıyor.

Ata yadigarı fıstık ağacına gözü gibi bakan mahalle sakinleri, ağacın gelecek nesillere yadigâr kalması konusundaki hassasiyetleriyle takdir topluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Marakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağbaşı Mahallesi'ndeki ağacın halen yılda yaklaşık 200 kilogram fıstık verdiğini belirtti.

Marakoğlu, yıldırım düşmesi sonucu gövdesinde kovuk oluşan ağacı tescilleyip koruma altına almak için çalıştıklarını ifade etti.

- "Mahalledeki herkes ağacı koruyor"

Muhtar Veysel Şahin Kadı, tahminen 7 asırlık olan fıstık ağacını geleceğe taşımaya çabaladıklarını söyledi.

Her yıl genci yaşlısıyla herkesin bir araya gelerek ağacın bakımını yaptıklarını anlatan Kadı, "Böylelikle ağacımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Ağacın tarihinin köyümüzün kuruluş tarihine dayalı olduğu söyleniyor. Mahalledeki herkes ağacı koruyor ve zarar verdirmemeye çalışıyoruz." dedi.

Ağacın bulunduğu tarlanın sahibi Ferhat Demir ise şöyle konuştu:

"Ağaçtan her yıl mahsul alırız. Bu benim ağacım değil, bu bir tarihi eser ve köyün ağacıdır. Mahalleli ağaca bakar, budamasını ve ilaçlamasını yapar. Herkes sahip çıkar saygı duyar. Geleceğe taşıyoruz."

Mahalle sakinlerinden 87 yaşındaki Mehmet Arslan da ağacın tarihinin Osmanlı dönemine dayandığını dile getirdi.

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