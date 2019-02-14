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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Geçtiğimiz hafta 50'nci yaş gününü kutlayan oyuncu Yıldıray Şahinler, önceki gün eşi Gizem Şahinler ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kendisine bakım yaptıran Şahinler, görüntülediğini fark edince, "50 yaş bakımı" diyerek espri yaptı.