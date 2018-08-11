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Bir yıldırım güneşten 5 kat daha sıcak olabilir yani 27.760 derece sıcaklığa ulaşabilir. Ayrıca 1 milyar volt elektrik içerebilir. Yıldırımdan etkilenen bir insanın yaşadığı deneyimin ne denli korkunç olduğunu böylece hayal edebilirsiniz!