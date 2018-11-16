Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, iyi bir jenerasyon yakalayan A Milli Takım'ın gelecekteki büyük turnuvalara katılım sağlayacağına inandığı belirtti.
Başkan Demirören, ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın İsveç ile yapacağı müsabaka için hazırlanan maç kitabında yazı kaleme aldı.
A Milli Takım'ın içeride 10 maç sonra Konya seyircisinin önüne çıkacağını hatırlatan Demirören, "Milli takım taraftarlığı ruhunun öncü şehirlerinden Konya'da yeniden bir milli maç oynayacak olmamızdan dolayı duyduğum heyecanı paylaşmak istiyorum. Bize EURO 2016 kapılarını açan tarihi zaferlere imza attığımız Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İsveç'i ağırlayacağız. Bu kritik maçta da Konya şehrimizin eşsiz desteğini göreceğimize inancım tam." ifadelerini kullandı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin gelecek yıl başlayacağına değinen Yıldırım Demirören, şunları kaydetti:
"Hocamız Mircea Lucescu ile yeni bir yapılanma süreci geçiren ay-yıldızlıların bu müsabakada da her zaman itici güç olan taraftarımıza çok ihtiyacı bulunuyor. UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki son maçımızı oynuyoruz ama bu bir kader sınavı değil. Çünkü EURO 2020 yol haritasında seneye başlayacak grup elemelerinde hedeflediğimiz başarıyı gerçekleştireceğimizden kuşkumuz yok. Takım ruhunu öne çıkartan, kenetlenmiş, pırıl pırıl bir jenerasyon yakaladık ve bunun meyvelerini sadece EURO 2020 değil, daha sonraki turnuvalara katılarak da toplayacağımızı ümit ediyorum."
Demirören, futbolseverlere milli birlik ve beraberliği pekiştiren, şölen havasında keyifli bir maç temennisinde bulunarak yazısını tamamladı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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