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Yıldırım Demirören: "VAR'dan mucize beklemeyin!"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan merkezinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtımı yapılıyor. Toplantıda açılış konuşmasını TFF Başkanı Yıldırım Demirören yaptı

01 Ağustos 2018 Çarşamba, 11:31:41 | Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan merkezinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi tanıtılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Demirören, "Son Dünya Kupası'nda gördük ki VAR, hakem hatalarını asgariye indiriyor. İnanıyoruz ki sistem futbolumuza da büyük katkı sağlayacak" dedi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan VAR Sistemi'nin tanıtım toplantısına; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile Spor Toto Süper Lig kulüp başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Demirören şunları söyledi;

"Futbolda tarihi bir adım olan Video Yardımcı Hakem sisteminin tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Kulüplerimizin desteği, Yönetim Kurulumuzun kararıyla bu sezon VAR'ı hayata geçiriyoruz. Teknoloji, artık futbolda vazgeçilmez bir unsur bizler de UEFA EURO 2024 adayı federasyon olarak dünya ile birlikte VAR sistemini başlatıyoruz.

Son Dünya Kupası'nda gördük ki VAR, hakem hatalarını asgariye indiriyor. İnanıyoruz ki sistem futbolumuza da büyük katkı sağlayacak. Uygulama ile en büyük hedefimiz, VAR'ın hakemlerimizi tartışmanın odağından çıkarması. Bu nedenle sizlerden koşulsuz destek bekliyoruz.

Sistemin başarılı olması için hakemlerimize büyük görev düşüyor. Ama hakemlerimizden daha çok bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Buradan futbolcularımıza, yöneticilerimize başkanlarımıza, futbolun tüm paydaşlarına açık şekilde çağrıda bulunmak istiyorum... Lütfen kaos üretmeyin, VAR'a destek verin... Maç biter bitmez sıcağı sıcağına açıklamalar yapmayalım, hakemlerimizi hedef gösteren bildirilerden kaçınalım... Ortamı germeyelim ki sistem doğmadan ölmesin. Futbolumuzun iyi noktalara gelmesi için adımlar atalım. Tıpkı genç Türk oyunculara yönelmeniz gibi... Borçtan kurtulmanın tek yolu da bu...

Değerli konuklar;

Hepimiz eminiz ki VAR, Türk futbolunda çığır açacak. Sahada sadece hakem değil, teknolojinin gözü de olacak. Fakat VAR'dan bir anda mucize beklemeyelim. Futbolun doğası gereği hata mutlaka olacaktır. Sistemin oturması için zaman tanımalı, sakin davranmalıyız. Eğer sabırsız olursak VAR, fayda değil zarar getirir. Bizler hakemlerimize hep inandık, inanmaya da devam ediyoruz. Sizler de VAR'ın yanında olunuz ki sistem Türk futbolunun faydasına işlesin...

Değerli misafirler;

Federasyon olarak, 2 yıldır VAR sistemine hazırlanıyoruz. Kulüpler Birliği ile iş birliği halinde çalışmalarımızı yürüttük. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Sayın Göksel Gümüşdağ'ın gösterdiği çabayı unutamayız. Kendisi özellikle Kulüpler Birliği başkanlığı döneminde VAR'ın hayata geçmesi için büyük emek verdi. Yine Birlik adına, VAR hazırlıklarının başlamasına katkılarda bulunan başta Sayın Mesut Altan ve Sayın Mustafa Eröğüt olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Neler yaptığımıza dair birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum... Federasyonumuz uluslararası birçok VAR toplantısına katıldı. Son bir yılda Merkez Hakem Kurulumuz 180 maçta sistemi denedi. Kulüplerimize, futbolcularımıza VAR sunumlarla anlatıldı. Riva'da çok önemli bir yatırım yaparak bir VAR merkezi inşa ettik. Şeffaflık ilkemizden hareketle, hiçbir şüpheye yer bırakmamak için siz değerli kulüplerimize merkezimizin kapılarını açıyoruz. Uygulamaları yerinden izleyecek, sistemin ne kadar şeffaf yapıldığını göreceksiniz.

Değerli başkanlarımız;

'Yeni Türkiye, yeni sistem' ile birlikte futbolda da yeni bir dönem başlıyor. Yeni anlayışla Türk futbolunda özlenen tabloyu hep beraber yaşatacağımıza, taraftarlarımıza Fair Play önderliği yapacağımıza inanıyorum. Yeni dönemdeki sağduyulu açıklamalarınız, centilmenlik çağrılarınız, beni ve arkadaşlarımı umutlandırıyor. Eski alışkanlıklardan kurtulup, huzurlu bir futbol ortamı hedefimize hızla ilerliyoruz. En büyük temennim, VAR sisteminin buna büyük katkı sağlaması... VAR'ın futbol ailesini daha da birleştirmesi, ligimizin değerine değer katması...


Kazanacağımızdan emin olduğum UEFA EURO 2024 adaylık çalışmalarını başarıyla yürüten ülkemizin, VAR'ı da en güzel şekilde uygulayacağından şüphem yok... Sistemin şimdiden Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Katılımınız için teşekkür ediyor, saygının, sevginin, kardeşliğin simgesi olan Milli Takımımızın ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter'e adadığımız yeni sezonun, efsanenin ismine yakışır şekilde geçeceğine inanıyorum. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum."

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