Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de yarın başlayacak 2018-2019 sezonu öncesi mesaj yayımladı.



TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında Demirören, futbolda yeni sezonu bu hafta sonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynanacak maçlarla açacaklarını belirterek, "Öncelikle tüm profesyonel ve amatör liglerimizde dostluk, kardeşlik ve fair play'in öne çıktığı, tarihe geçecek güzelliklerin yaşandığı bir futbol ortamı ve güzel bir sezon diliyorum." ifadesini kullandı.



Türk futbolunun değerine değer katacak barışçıl anlayışın ilke edinilmesinin TFF olarak kendilerini fazlasıyla memnun edeceğini aktaran Yıldırım Demirören, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dileğimiz bu ruhun hiç bozulmadan sürmesi ve tribünlerimizin de omuz omuza dünyaya örnek olacak birlik ve beraberlik mesajları vermesidir. Centilmenlik efsanesi Lefter Küçükandonyadis'e adadığımız bu sezonun Ordinaryüs'ün adına yakışır şekilde geçeceğine de inancımız sonsuz. Tarihin altın sayfalarında unutulmaz izleri bulunan Lefter'in bize miras bıraktığı örnek rekabet duygularını hepimizin yücelterek yaşatması, futbolumuza en büyük katkı olacaktır. Yeni sezonla birlikte inanıyorum ki ülke futboluna en büyük katkıyı genç Türk futbolcular sağlayacak, geleceğimizin emin ellerde olduğunu bizlere gösterecektir."



Türk futbolunun yeni sezonda uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ayrı bir kaliteye kavuşacağını vurgulayan Demirören, şunları kaydetti:



"VAR, hakemlik standartlarını yükseltecektir. Futbol tutkusu, organizasyon becerisi, modern genç stadyumları, uluslararası kariyerli yıldızlarıyla Türk futbolunun yeni sezondaki en önemli hedefi, 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 Şampiyonlar Ligi ev sahipliği onurunu, 27 Eylül'deki oylamayı kazanarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ev sahipliği ile taçlandırmaktır. Süleyman Seba'ları, Hasan Doğan'ları, Turgay Şeren'leri, İlhan Cavcav'ları, Lefter Küçükandonyadis'leri rehber edinen, rakibe saygıyı ilke belirleyen, güzel oyuna değer katan bir futbol ailesi temennisiyle yeni sezonda tüm takımlarımıza, futbolcularımıza, yöneticilerimize, teknik adam, temsilci ve hakemlerimize başarılar diliyorum. Saygı, hoşgörü, kardeşliğin futbolumuzdan hiç eksik olmamasını temenni ediyorum."

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