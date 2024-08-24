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        Haberler Gündem Yıldırım düştü, 4 ormanda yangın

        Yıldırım düştü, 4 ormanda yangın

        Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 4 ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 19:55 Güncelleme: 24.08.2024 - 19:55
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        Yıldırım düştü, 4 ormanda yangın
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        Adana Kozan'da öğleden sonra etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu Kızıllar, Ergenuşağı, Hortum ve Çürüklü mahallelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine yangın çıkan bölgelere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangınları söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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