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        Haberler Gündem Güncel Yıldırım düştü! O anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Yıldırım düştü! O anlar kamerada

        Mersin'de yıldırımın isabet ettiği 13 katlı binadan kopan parçalar kafeye ve araçlara zarar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 00:41 Güncelleme: 18.11.2024 - 00:41
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        Yıldırım düştü! O anlar kamerada
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        Mersin'de bir binaya yıldırımın düşme anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesine bağlı 50’nci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış sırasında 13 katlı binaya yıldırım düştü.

        Yıldırım nedeniyle binadan kopan parçalar zemin kattaki kafeye ve park halindeki 2 araca zarar verdi. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

        TAŞ PARÇALARI DÜŞTÜ

        Büyük bir korku yaşadıklarını belirten işletmeci Aycan Kimyon, “Ani bir sesle dışarı fırladık. Müşterilerimizle ilgileniyorduk o sırada. Masalarımız, sandalyelerimiz, park halindeki araçlar zarar gördü. Zararımız oldu ama kimseye zarar gelmemesi sevindirici” dedi.

        Yıldırımın düşme anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yıldırımın ardından taş parçalarının aşağıya düştüğü yer alıyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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