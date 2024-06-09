Yıldırım hayvanları ve tarlaları vurdu!

Sivas'ın Gürün ilçesinde, sürü bulunan araziye yıldırım düşmesi sonucu 38 koyun öldü.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Böğrüdelik köyünde meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre Cizre ilçesine bağlı Kocapınar, Yalıntepe, Şabani, Koçtepe ve Katran köylerinde, düşen yıldırımlar nedeniyle yangınlar çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda 360 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü. İdil ilçesine bağlı Uğrak köyündeki merada da yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın ekiplerin ve köylülerin ortak çabası ile söndürüldü. Bu yangında da 200 dönüm mera zarar gördü.