Yıldırım isabet eden çobanın bacakları cilt nakli ve cerrahi müdahaleyle kurtarıldı

Kentin Sulakyurt köyündeki kırsalda yaklaşık 35 gün önce büyükbaş hayvanları otlatan Recep, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Sağ el avuç içinde, bacaklarında 3. derece yanıklar ve deri patlamaları ile vücudunun bazı yerlerinde 2. derece yanıklar meydana gelen Sıraç Recep, sürü sahibinin ihbarıyla sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servis Yoğun Bakıma sevk edilen Recep, burada 3 gün kaldıktan sonra Yanık Tedavi Merkezi Yoğun Bakımında tedaviye alındı.

DOKTORLAR SEFERBER OLDU Recep, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı. Yanık merkezi doktorlarının farklı bölgelerinden bacaklarına cilt nakli yaptığı ve cerrahi müdahalede bulunduğu Recep, yaklaşık 35 gün süren tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. REKLAM Bacakları kesilmekten kurtarılan ancak yaşadığı olayın etkisini atlatamayan Recep, AA muhabirine, Sulakyurt köyünün yüksek alanlarında hayvanları otladığını, akşam saatlerine doğru aniden havanın bozduğunu ve yağmur yağdığını söyledi. Olaydan hemen önce sürü sahibinin hayvanları saymaya geldiğini ve çadırda bulunduğunu anlatan Recep, "Yıldırım çarpmış, hiç farkına varmamışım ve hemen bayılmışım. Üzerimdeki kıyafetler tutuşmuş. Patronum 112 Acil Servise haber vermiş, alev alan kıyafetlerimin de yağmurun söndürdüğünü söylemişti" dedi.

Recep, olayda sadece hastaneye götürdüğünü hatırladığını belirterek, yıldırım isabet etmesi sonucu bilincini kaybettiğini ve 35 gündür hastanede olduğunu anlattı. "BACAKLARIMIN PATLADIĞI GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELİYOR" Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını dile getiren Recep, "Patronum olmasaydı belki orada ölmüştüm. Erzurum Şehir Hastanesinde doktorlar bana çok iyi baktı. El ve bacaklarımın patladığını görünce çok korkmuştum. 20 gün boyunca hiç düzgün uyuyamamıştım, sürekli el ve bacaklarımın patladığı gözümün önüne geliyor, gece kabuslar görüyordum. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" diye konuştu.