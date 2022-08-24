Son dakika: Yıldırım, orman yangınına neden oldu

Yıldırım, orman yangınına neden oldu 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’de yağışların ardından ormanlık alanlara düşen yıldırımlar yangına sebep oldu. İHA'nın haberine göre, İnönü Orman işletme Şefliği Yukarı Kuzfındık Mahallesi yakınlarındaki karaçam ormanına düşen yıldırım, önce kuru otları tutuşturdu, ardından da orman yangınına sebep oldu.

Saat 12.00 civarında başlayan yangına 2 adet ilk müdahale aracı ve 3 arazöz ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yukarı Kuzfındık Mahallesi’nden gelen gönüllülerin de desteği ile orman yangını kısa sürede söndürüldü. Büyükşehir ve İnönü belediyelerine ait 2 itfaiye aracı da arazözlere su taşıdı. Yangında 5 dekarlık alan zarar gördü.