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        Haberler Gündem Güncel Yıldırım traktörde yakaladı! | Son dakika haberleri

        Yıldırım traktörde yakaladı!

        Antalya'da 17 yaşındaki Selahattin Erol, traktörle tarla sürerken yıldırım isabet etmesini sonucunda yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 23:17 Güncelleme: 30.09.2024 - 23:17
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        Yıldırım traktörde yakaladı!
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        Antalya’nın Serik ilçesinde yağmur yağarken traktörle tarla süren Selahattin Erol (17), yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Serik’e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yağmur altında traktörle tarla süren Selahattin Erol’a yıldırım isabet etti. Tarlada çalışan yakınlarının olayı fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

        İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tarlada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Selahattin Erol ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Selahattin Erol yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Erol’un vefat haberini alan yakınları hastanede gözyaşlarını tutamadı. Selahattin Erol’un cenazesi morga konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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