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Yıldız futbolcu yürekleri dağladı! Marcus Rashford gol sevincinin perde arkasındaki dramı açıkladı!

İngiltere forveti Marcus Rashford, salı gecesi Galler'e karşı gol attıktan sonra sevincinde gökyüzünü işaret etti. Yıldız futbolcunun sevinç şeklinin perde arkasındaki dram ortaya çıktı. Rashford, açıklamalarıyla yürekleri dağladı.

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  • Yıldız futbolcu yürekleri dağladı! Marcus Rashford gol sevincinin perde arkasındaki dramı açıkladı!

    Rashford, İngiltere'nin Galler'e karşı oynadığı maçta kaleci Danny Ward'a karşı muhteşem bir frikik golü attı. Golün ardından yıldı z futbolcu gökyüzünü işaret ederek sevincini gösterdi. Meğer bu sevincin arkasında bir olay varmış...
  • Yıldız futbolcu yürekleri dağladı! Marcus Rashford gol sevincinin perde arkasındaki dramı açıkladı!

    PERDE ARKASI YÜREK DAĞLADI

    3-0'lık galibiyetin ardından konuşan yıldız futbolcu Rashford, gol sevinci ile ilgili açıklamalar yaptı.
  • Yıldız futbolcu yürekleri dağladı! Marcus Rashford gol sevincinin perde arkasındaki dramı açıkladı!

    Rashford konuyla alakalı şu açıklamaları yaptı:

    "Maalesef birkaç gün önce arkadaşlarımdan birini kaybettim. Kanserle uzun bir savaş verdi, onun için gol atabildiğim için mutluyum. O harika bir insandı ve ben hayatıma girdiği için memnunum."
  • Yıldız futbolcu yürekleri dağladı! Marcus Rashford gol sevincinin perde arkasındaki dramı açıkladı!

    İşte Rashford'un sevinci...
  • Yıldız futbolcu yürekleri dağladı! Marcus Rashford gol sevincinin perde arkasındaki dramı açıkladı!

    Rashford'ın skoru 3-0 yapan golü İngiltere için oldukça önemliydi fakat Rashford için de hem önemli hem özeldi.
  • Yıldız futbolcu yürekleri dağladı! Marcus Rashford gol sevincinin perde arkasındaki dramı açıkladı!

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