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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yıldız Holding, çalışanlarını yapay zekâ eğitimiyle geleceğe hazırlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Yıldız Holding, çalışanlarını yapay zekâ eğitimiyle geleceğe hazırlıyor

        Yıldız Holding, çalışanlarına yönelik eğitim ve gelişim programlarına bir yenisini ekledi. Holding çalışanları, yapay zekânın uçtan uca kullanımında yetkinliklerini artırmak üzere Yapay Zekâ Akademisi'nden eğitim alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:44
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        Yıldız Holding, çalışanlarını yapay zekâ eğitimiyle geleceğe hazırlıyor
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        Yıldız Holding “İnsana Yatırım” yaklaşımıyla çalışanları için hayata geçirdiği eğitim ve gelişim programlarına bir yenisini daha ekledi.

        Çalışanların yeni yetkinlikler kazanmaları ve yapay zekânın geleceğine hazırlanmaları amacıyla Yapay Zekâ Akademisi (AI Academy) hayata geçirildi. Akademi, yapay zekâ teknolojilerinin günlük yaşamdaki etkileri ve gelecek potansiyeli göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlandı. Programa, yapay zekânın temellerini anlamak, gelişmiş uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak, sektör uygulamalarını öğrenerek kendini bu alanda geliştirmek isteyen Yıldız Holding çalışanları başvuru yaparak katılabiliyor.

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        Akademideki dersler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan “Yerinde Ar-Ge Merkezi” statüsü alan Yıldız Tech ekibi tarafından Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde verilecek. 4 Ekim’de başlayan Yapay Zekâ Akademisi, Holding çalışanlarını işin geleceğine taşıyacak yetkinliklerin kazandırılması amacıyla bir süre önce hayata geçirilen Analitik Akademi’nin devamı niteliğini taşıyor.

        “DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE ÇALIŞANLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, paradigma kırılımlarının yaşandığı iş dünyasında yapay zekâ teknolojilerinin ağırlığının arttığını vurgulayarak, çalışanların yetkinliklerine yatırım yapmanın daha da önemli hale geldiğini belirtti.

        Yıldız Holding’de “İnsana Yatırım” yaklaşımıyla bugüne kadar Holding bünyesinde öncü birçok eğitim programı hayata geçirdiklerinin altını çizen Mehmet Tütüncü, Yapay Zeka Akademisi ile ilgili şunları söyledi:

        “Yıldız Holding’de ‘İşin Geleceği’ kapsamında attığımız adımların tamamında insan kaynağımızı ve şirketlerimizi geleceğe hazırlamak bulunuyor. Biliyoruz ki, sürdürülebilir başarının en önemli unsuru çalışanlarımız. Bizler hedeflerimize ancak alanında uzman, yetkinliği yüksek ekiplerle ulaşabiliriz. Holding bünyesinde bugüne kadar, çalışanlarımızın yetkinliklerini artıran ve entelektüel birikimlerine katkı sağlayan birçok önemli eğitim programını hayata geçirdik. Şimdi de hayatın her alanında giderek daha fazla yer almaya başlayan yapay zekâ teknolojilerine uyumun, çalışanlarımızın ana yetkinlikleri arasında yer almasını istedik ve Yapay Zeka Akademisi’ni hayata geçirdik. Yıldız Tech ile Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanlığımızın iş birliğinde “birbirimizden öğrenme” yaklaşımıyla tasarlanan bu program ile Holding çalışanlarımızın bu alanda yetkinliklerini geliştirmeleri, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu eğitimlerle dijitalleşen iş dünyasında Yıldız Holding çalışanlarını bir adım öne taşıyor, geleceğe hazırlıyoruz.”

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