Yıldız Holding, çalışanlarını yapay zekâ eğitimiyle geleceğe hazırlıyor

Yıldız Holding “İnsana Yatırım” yaklaşımıyla çalışanları için hayata geçirdiği eğitim ve gelişim programlarına bir yenisini daha ekledi.

Çalışanların yeni yetkinlikler kazanmaları ve yapay zekânın geleceğine hazırlanmaları amacıyla Yapay Zekâ Akademisi (AI Academy) hayata geçirildi. Akademi, yapay zekâ teknolojilerinin günlük yaşamdaki etkileri ve gelecek potansiyeli göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlandı. Programa, yapay zekânın temellerini anlamak, gelişmiş uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak, sektör uygulamalarını öğrenerek kendini bu alanda geliştirmek isteyen Yıldız Holding çalışanları başvuru yaparak katılabiliyor.

REKLAM Akademideki dersler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan “Yerinde Ar-Ge Merkezi” statüsü alan Yıldız Tech ekibi tarafından Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde verilecek. 4 Ekim’de başlayan Yapay Zekâ Akademisi, Holding çalışanlarını işin geleceğine taşıyacak yetkinliklerin kazandırılması amacıyla bir süre önce hayata geçirilen Analitik Akademi’nin devamı niteliğini taşıyor. “DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE ÇALIŞANLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ” Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, paradigma kırılımlarının yaşandığı iş dünyasında yapay zekâ teknolojilerinin ağırlığının arttığını vurgulayarak, çalışanların yetkinliklerine yatırım yapmanın daha da önemli hale geldiğini belirtti.