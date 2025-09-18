Yıldız Holding, “Eşit İşe Eşit Ücret” politikasındaki kararlılığını sürdürüyor

İnsan Kaynakları politikalarının yanı sıra çeşitlilik ve kapsayıcılığa dair uygulamalarıyla gıda ve perakende sektöründe “EŞİT ÜCRET Sertifikası”nı alan ilk holding olan Yıldız Holding’in fırsat eşitliği ilkesini kurum kültürünün temel unsurlarından biri haline getirdiği bir kez daha tescillendi.

Buket Uğur Haser: Bu başarı, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerine bağlılığımızın göstergesi

Yıldız Holding’de “insana yatırım” vizyonu doğrultusunda fırsat eşitliği konusunda öncü adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, “Yıldız Holding’de fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağımız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl, EŞİT ÜCRET Sertifikası’nı gıda ve perakende sektöründe alan ilk Holding olmanın gururunu yaşadık. Eşit işe eşit ücret yaklaşımımızı kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor, 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü vesilesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Fırsat eşitliğinin iş dünyası başta olmak üzere her alanda tesis edilmesi için Yıldız Holding olarak üzerimize düşen sorumlulukla bu alanda öncü olmayı sürdüreceğiz” dedi.