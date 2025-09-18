Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.262,51 %0,87
        DOLAR 41,3303 %0,16
        EURO 48,9963 %0,46
        GRAM ALTIN 4.860,41 %0,07
        FAİZ 39,76 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 55,47 %0,26
        BITCOIN 117.091,00 %1,24
        GBP/TRY 56,3681 %0,18
        EUR/USD 1,1825 %0,10
        BRENT 67,58 %-0,54
        ÇEYREK ALTIN 7.946,77 %0,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yıldız Holding, “Eşit İşe Eşit Ücret” politikasındaki kararlılığını sürdürüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Yıldız Holding, “Eşit İşe Eşit Ücret” politikasındaki kararlılığını sürdürüyor

        Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding, "eşit işe eşit ücret" politikasındaki kararlılığını bir kez daha belgeledi. Geçtiğimiz yıl İsviçre merkezli EŞİT ÜCRET Derneği tarafından (EQUAL-SALARY Foundation) EŞİT ÜCRET sertifikası almaya hak kazanan Holding, bu yılki izleme denetimi sürecini de başarıyla tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 11:15 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldız Holding'in "Eşit İşe Eşit Ücret" politikası sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İnsan Kaynakları politikalarının yanı sıra çeşitlilik ve kapsayıcılığa dair uygulamalarıyla gıda ve perakende sektöründe “EŞİT ÜCRET Sertifikası”nı alan ilk holding olan Yıldız Holding’in fırsat eşitliği ilkesini kurum kültürünün temel unsurlarından biri haline getirdiği bir kez daha tescillendi.

        Buket Uğur Haser: Bu başarı, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerine bağlılığımızın göstergesi

        Yıldız Holding’de “insana yatırım” vizyonu doğrultusunda fırsat eşitliği konusunda öncü adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, “Yıldız Holding’de fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağımız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl, EŞİT ÜCRET Sertifikası’nı gıda ve perakende sektöründe alan ilk Holding olmanın gururunu yaşadık. Eşit işe eşit ücret yaklaşımımızı kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor, 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü vesilesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Fırsat eşitliğinin iş dünyası başta olmak üzere her alanda tesis edilmesi için Yıldız Holding olarak üzerimize düşen sorumlulukla bu alanda öncü olmayı sürdüreceğiz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        ABD'li Senatör İsrail'in katliamları için ilk kez "soykırım" dedi
        ABD'li Senatör İsrail'in katliamları için ilk kez "soykırım" dedi
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi