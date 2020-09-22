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Haberlerİş-YaşamYıldız Holding pandemide istihdama odaklandı
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Yıldız Holding 51 bin personele ulaştı, 330 milyon dolar ihracat yaptı

Yıldız Holding, pandemiye rağmen yılın başında belirlediği istihdam hedeflerinden sapmadan 2020’nin ilk altı ayında toplam 5 bin 300 kişiye yeni iş imkânı sağladı. Özellikle gıda ve perakende alanında istihdam yaratan grup, Türkiye genelindeki çalışan sayısını da 51 bine yükseltti. Atıştırmalık, dondurulmuş gıda ve yağ iş birimleriyle 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapan Yıldız Holding, Türkiye’de üreterek dünyanın farklı kıtalarındaki ülkelere gönderdiği ürünlerle yılın ilk yarısında 330 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirme başarısı da elde etti.

Yıldız Holding
HABERTURK.COM

Yıldız Holding'den yapılan açıklamada yılın ilk yarısında pandemiye rağmen 5 bin 300 kişiye yeni iş imkanı sağlandığını ve 100'den fazla ülkeye 330 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı

Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, şirketin, Kovid-19 salgınının yaşandığı dönemde yaptığı yatırım ve ihracat ile sağladığı yeni iş imkanlarına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Holding'in yılın ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre konsolide ciroda yüzde 18, FAVÖK seviyesinde ise yüzde 16 artış elde ettiğini belirten Tütüncü, "Grup şirketlerimizle yine aynı dönemde ülkemizde toplam 5 bin 300 kişiye yeni istihdam sağladık. Böylece yurt içi çalışan sayımızı 51 bine yükselttik." ifadelerini kullandı

Özellikle büyümede öne çıkan gıda ve perakende segmentlerinde istihdamın artırıldığını belirten Tütüncü, "Teknoloji ve e-ticaret organizasyonları için yıl sonunda işe alım hedeflediğimiz birçok pozisyonu öne çektik, ek pozisyonlar oluşturduk. Yoğun seyahat içeren bazı fonksiyonlarımız dışında işe alımları ertelediğimiz bir pozisyon olmadı." ifadelerini kullandı,

Yıldız Holding bünyesinde 38’i yurtiçinde olmak üzere 14 ülkede toplam 61 fabrika olduğunu belirten Tütüncü, Türkiye’deki fabrikalardan çıkan ürünlerin dünyanın dört bir yanında “Made in Türkiye” etiketiyle tüketicilerle buluşturmalarından iftihar ettiklerini söyledi. Tütünc,, hedefin Türkiye’yi daha güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmek olduğunu açıklarken, "Yıl sonuna kadar ihracat oranımızı, önceki yıla göre çift haneli büyümeyle tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda Batı Afrika ülkeleri, Ortadoğu ve Amerika pazarlarında büyürken, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa’da da satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu

2020 İÇİN 800 MİLYON LİRALIK YATIRIM BÜTÇESİ

Tütüncü son 5 yılda Türkiye'ye yaptıkları yatırımın 3.8 milyar lira olduğunu belirterek, "2020 yılı için stratejilerimiz ve ülkemizin büyüme potansiyeliyle doğru orantılı olarak Türkiye’de 800 milyon liralık yatırım bütçeledik. Bu yatırımlarımızla beraber Şok Marketler’in mağaza sayısını 8 bine, Bizim Toptan’ın mağaza sayısını 179’a ulaştırmayı, yeni kurduğumuz anonim şirketimiz SEÇ Marketçilik’in bayii sayısını da binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu,

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