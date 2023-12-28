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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yıldız isimler, Süper Kupa'yı değerlendirdi - Galatasaray Haberleri

        Yıldız isimler, Süper Kupa'yı değerlendirdi

        Teknik direktör Selçuk İnan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak Turkcell Süper Kupa maçının centilmence geçmesi temennisinde bulundu. Ünlü oyuncular da Süper Kupa değerlendirmesi yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 19:23 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:23
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        Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, yarın Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak.

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        Karşılaşma için Riyad'a gelen Selçuk İnan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlk defa böyle bir finali tribünden izleyeceğim. Birçok kez sahada oldum. Kazandığım ve kaybettiğim maçlar oldu. Acısını ve gururunu da iyi bildiğim bir kupa. İyi futbolun oynandığı, hak edenin kazandığı ve sadece futbolun konuşulduğu bir final olmasını diliyorum. Ülkemizde uzakta oynanacak bu maçta Türk futbolunu iyi bir şekilde temsil etmemiz gerekiyor. İki takıma da başarılar diliyorum. İnşallah hak eden kazansın." diye konuştu.

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        Sinema ve dizi oyuncusu Murat Yıldırım da derbiyle ilgili, "Dostluk çerçevesinde, güzel, keyifli ve Türkiye Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır bir karşılaşma olsun." dedi.

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        Galatasaray taraftarı olduğunu aktaran Yıldırım, "Eskisi kadar futbola yakın değilim. Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Önceden Galatasaray taraftarlığım vardı. Maçları çok izleyemiyorum. Büyük derbi maçlar ve Avrupa kupası maçlarını izlemeye çalışıyorum. Galatasaray güzel oynuyor. Avrupa'da iyi oynadılar. Ufak şanssızlıklar oldu ama Şampiyonlar Ligi maçlarını güzel geçirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde en azından yarı final oynamalarını bekliyorum." şeklinde görüş belirtti.

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        Sinema ve dizi oyuncusu Pelin Akil Altan ile eşi Anıl Altan da derbiyi değerlendirdi.

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        Pelin Akil, Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek, "Fenerbahçeliyim. Eşim ise Galatasaraylı. İkiz çocuklarım var. Onlar da maalesef Galatasaraylı. Birinin en azından annesinin takımını tutmasını istiyorum ancak babalarının yolundan gidiyorlar. Yarınki derbide hak eden kazansın. İki takımın da arkasındayız." ifadelerini kullandı.

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        Anıl Altan ise Süper Lig'de 4 gün önce oynanan derbinin pozisyon olarak beklentilerin altında kaldığına değinerek, "Güzel bir maç izleyelim. En son derbide çok pozisyon olmamıştı. Umarım centilmence ve bol pozisyonlu bir derbi olur, sonunda da Galatasaray kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

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