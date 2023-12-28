Yıldız isimler, Süper Kupa'yı değerlendirdi

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Karşılaşma için Riyad'a gelen Selçuk İnan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlk defa böyle bir finali tribünden izleyeceğim. Birçok kez sahada oldum. Kazandığım ve kaybettiğim maçlar oldu. Acısını ve gururunu da iyi bildiğim bir kupa. İyi futbolun oynandığı, hak edenin kazandığı ve sadece futbolun konuşulduğu bir final olmasını diliyorum. Ülkemizde uzakta oynanacak bu maçta Türk futbolunu iyi bir şekilde temsil etmemiz gerekiyor. İki takıma da başarılar diliyorum. İnşallah hak eden kazansın." diye konuştu.