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        Haberler Gündem YILDIZ ŞÖLENİ | Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2024 Quadrantid Meteor Yağmuru nereden izlenir?

        Quadrantid meteor yağmuru başlıyor! Meteor yağmuru saat kaçta görülecek, nereden izlenir?

        Quadrantid meteor yağmuru, 2024 yılının ilk etkileyici gökyüzü olaylarından biri olacak. Gökyüzünde büyüleyici manzaralara sahne olacak bu ışık şölenini izlemek isteyenler "Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?" sorusunu araştırıyor. 3 Ocak 2024 günü başlayan meteor yağmuru bugün Türkiye'de zirveye ulaşacak. İşte, "İstanbul, İzmir, Ankara'da Quadrantid meteor yağmuru nereden izlenir?" sorusunun cevabına ilişkin güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:36
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        Quadrantid meteor yağmuru büyük bir heyecan ile bekleniyor. 2024 yılının ilk gökyüzü olayı Quadrantid meteor yağmuru ya da halk arasında bilinen adıyla yıldız kaymasına artık saatler kaldı. Peki, meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta görülecek? İşte, Türkiye'den de izlenebilecek olan quadrantid meteor yağmurunun nereden izlenebileceğine ilişkin detaylar haberimizin devamında...

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        QUADRANTID METEOR YAĞMURU NEDİR?

        Quadrantid meteor yağmuru, gökyüzü olayları takviminin en gözde aktivitelerinden biri olan ve her yıl ocak ayı başlarında gerçekleşen bir meteor yağmuru etkinliğidir. İsmini artık kullanılmayan Quadrans Muralis takımyıldızından alan bu etkileyici gök olayı, şu anda Büyük Ayı ve Ejderha takımyıldızlarının kesiştiği alandan kaynaklanıyor. Quadrantid meteor yağmurunun kaynağı ise 2003 EH1 adında bir asteroid olarak gösteriliyor. Bu asteroid, bazı uzmanlar tarafından bir kuyruklu yıldızın parçalanmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor.

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        QUADRANTID METEOR YAĞMURU İÇİN GERİ SAYIM

        Quadrantid gök taşı yağmuru 3-4 Ocak gecesinde maksimum etkinliğine ulaşıyor. En yoğun dönemleri yaklaşık iki gün süren diğer gök taşı yağmurlarının aksine, Quadrantidler’in yoğun dönemi yalnızca birkaç saat sürüyor. Kuzey Yarımküre'de izlenecek meteor yağmuru kuzeydoğudan akacak ve gece yarısından sabaha kadar görülebilecek.

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        METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR, TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

        Quadrantid meteor yağmuru Türkiye'den de rahatlıkla izlenebilecek. Bu doğa olayı, saatte yaklaşık 120 yıldız kaymasına tanıklık etme fırsatı sunacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde şehir ışıklarından uzak bir noktada Quadrantid meteor yağmurları görülebilir. Meteor yağmurunun en iyi izlenebileceği saatler ise 00.30 - 01.30 arası olacak.

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        METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?

        Halk arasında gök taşı olarak da bilinen meteorlar, gökyüzünde konumlanan cisimlerden kopan küçük parçalara verilen addır. Kimi zaman atmosferin çekim alanı içerisine giren meteorlar, bu aşamada uzayda çok hızlı bir hızda ilerler.

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        Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar, arkalarında ışık izi bırakarak gider. Yaşanan bu hızlı ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşanır ve meteorda kızışma meydana gelmektedir. Oluşan bu kızışmaya da meteor yağmuru denmektedir ve eğer meteor yağmuru gece vaktinde gerçekleşirse, çıplak gözle bile izlenebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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