Quadrantid meteor yağmuru büyük bir heyecan ile bekleniyor. 2024 yılının ilk gökyüzü olayı Quadrantid meteor yağmuru ya da halk arasında bilinen adıyla yıldız kaymasına artık saatler kaldı. Peki, meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta görülecek? İşte, Türkiye'den de izlenebilecek olan quadrantid meteor yağmurunun nereden izlenebileceğine ilişkin detaylar haberimizin devamında...

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QUADRANTID METEOR YAĞMURU NEDİR?

Quadrantid meteor yağmuru, gökyüzü olayları takviminin en gözde aktivitelerinden biri olan ve her yıl ocak ayı başlarında gerçekleşen bir meteor yağmuru etkinliğidir. İsmini artık kullanılmayan Quadrans Muralis takımyıldızından alan bu etkileyici gök olayı, şu anda Büyük Ayı ve Ejderha takımyıldızlarının kesiştiği alandan kaynaklanıyor. Quadrantid meteor yağmurunun kaynağı ise 2003 EH1 adında bir asteroid olarak gösteriliyor. Bu asteroid, bazı uzmanlar tarafından bir kuyruklu yıldızın parçalanmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor.