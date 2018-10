Yıldız tenisçi meme kanserine dikkat çekmek için soyundu!

Ünlü tenisçi Serena Williams meme kanserine dikkat çekmek için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.



ABD'li tenisçi Williams'ın yarı çıplak olarak yayınladığı yeni videosunda elleriyle göğüslerini kapatarak Avustralyalı grup Divinyls'in "I Touch Myself" şarkısını söyledi. Kadınların meme kanserine karşı düzenli kontrol yaptırmaları gerektiğini vurguladı.



Erken teşhisin önemini vurgulayan Williams, "Bu sorun dünyanın her yerinde her ırktan kadını etkileyebiliyor. Erken teşhis birçok hayat kurtarabilir. Bunu kadınlara hatırlatmak istedim umarım yardımcı olur." diye belirtti.



"I Touch Myself" şarkısının sahibi olan Divinyls grubunun vokalisti Chrissy Amphlett'in meme kanseri yüzünden hayatını kaybetmiş olduğunu da hatırlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ