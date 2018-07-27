Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, “İyi ki varsın Yıldız!” sözleriyle seyircilere seslenen Tilbe, “Bence de iyi ki varım... Allah’a binlerce şükürler olsun ama bazen dayanılmaz oluyorum, bazen kendime dayanamıyorum” dedi.





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