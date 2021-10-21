Yıldız Tilbe: Bizim millet normal değil!

"Bizim millet normal değil!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sanatçı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde müzikseverlerle bir araya geldi. Sahnede 'Delikanlım', 'El Adamı', 'Vazgeçtim', 'Aşk Laftan Anlamaz ki' ve 'Çat Kapı' gibi şarkılarını seslendiren Tilbe'ye sevenleri hep bir ağızdan eşlik etti.

"İNSAN AĞLAMAK İSTER Mİ?"

Konser esnasında sevenlerine "Slow şarkı mı, hareketli şarkı mı istiyorsunuz?" diye soran Tilbe, duygusal şarkıların istek almasının üzerine "Bizim millet normal değil, insan ağlamak ister mi?" şeklinde konuşarak izleyenleri güldürdü.

Sevenleri için özenle hazırlandığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Kendini nasıl düzelteceksin?' diye bazen uzun uzun aynaya bakıyorum. Ama her şey sizin için. Bence güzel görünüyorum. Sizce?" sorusuna sevenlerinden güçlü alkış ile karşılık geldi.