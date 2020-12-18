Yıldız Tilbe'den 'Seninle Derdim Çok'

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Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, 'Seninle Derdim Çok' isimli tekli çalışmasının video klibi dijital platformlarda yayımlandı. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkının düzenlemesinde Can Atayılmaz'ın, mix'inde Utku Ünsal'ın, mastering'inde ise Emre Kıral'ın imzası bulunuyor. Klibin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Can Tekin oturdu.

Klipte Yıldız Tilbe, beş farklı saç modeliyle rol aldı. Farklı peruklar kullanan şarkıcının en dikkat çeken peruğu ise Aysel Gürel'i anımsatan kırmızı peruğu oldu.