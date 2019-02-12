Her sevgililer günü sevgililer için şarkı yapan Yıldız Tilbe bu sene de geleneğini sürdürdü. Sevgililer Günü'ne özel Özdemir Müzik etiketiyle "Sen Aşıksın Bana" adlı bir şarkı yaptı.
Sözü Yıldız Tilbe'ye müziği Murat Yeter'e ait şarkıya klip çekti. Murat Joker'in yönettiği klip dijital ortamlarda yayınlanmaya başladı. Yıldız Tilbe'nin sevgililer gününe özel şarkısı "Sen Aşıksın Bana"nın sözleri şu şekilde:
SEN AŞIKSIN BANA
Şunu bil ki sevilsen de sevsen de boş
Zerre ben bulamazsın aşk nehrinde
Yüzsen bile derin derin hatırlarsın
Ansızın dolar gözün neden bulamazsın
Adını koyamazsın ahların
Kalbim seni bekliyor çalan her kapıda
Hala affediyorum günahkarım sana
Hiçbir şey bitmiyor ayrılık yetmiyor
Hala hissediyorum sen aşıksın bana
Hayal kırık dudak ateş gönül yanım
Arzular çöl senin vücut ikliminde
Benziyorum solan güle
Bir hayat dolusu hüzün
Bakınca gülersin bazen
Küfredersin yar kendine
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