Her sevgililer günü sevgililer için şarkı yapan Yıldız Tilbe bu sene de geleneğini sürdürdü. Sevgililer Günü'ne özel Özdemir Müzik etiketiyle "Sen Aşıksın Bana" adlı bir şarkı yaptı.

Sözü Yıldız Tilbe'ye müziği Murat Yeter'e ait şarkıya klip çekti. Murat Joker'in yönettiği klip dijital ortamlarda yayınlanmaya başladı. Yıldız Tilbe'nin sevgililer gününe özel şarkısı "Sen Aşıksın Bana"nın sözleri şu şekilde:

SEN AŞIKSIN BANA

Şunu bil ki sevilsen de sevsen de boş

Zerre ben bulamazsın aşk nehrinde

Yüzsen bile derin derin hatırlarsın

Ansızın dolar gözün neden bulamazsın

Adını koyamazsın ahların

Kalbim seni bekliyor çalan her kapıda

Hala affediyorum günahkarım sana

Hiçbir şey bitmiyor ayrılık yetmiyor

Hala hissediyorum sen aşıksın bana

Hayal kırık dudak ateş gönül yanım

Arzular çöl senin vücut ikliminde

Benziyorum solan güle

Bir hayat dolusu hüzün

Bakınca gülersin bazen

Küfredersin yar kendine