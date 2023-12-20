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        Haberler Magazin Yıldız Tilbe'den yoğun bakım açıklaması: İddiaları yalanladı

        Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında iddiaları yalanladı

        Türk müziği sanatçısı Yıldız Tilbe hakkında ortaya atılan sağlık sorunu iddialarına göre Tilbe'nin yoğun bakımda olduğu söylenmişti. Ünlü şarkıcı yoğun bakıma kaldırıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 12:33 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:33
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        Yıldız Tilbe'nin rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları kısa sürede sosyal medyada paylaşılmıştı. Ardından Tilbe sağlık durumu hakkında Twitter'dan (X) açıklamalarda bulundu.

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        İDDİALARI YALANLADI

        Tilbe yaptığı açıklamada soğuk algınlığı geçirdiğini ve hastanede yoğun bakıma kaldırılmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

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        "HASTANEDEKİNİ TANIMIYORUM"

        Ünlü şarkıcı ayrıca iddiayı ortaya atan kişi için "Hastanedekini tanımıyorum. Haberim yok. Allah herkese şifa versin. Bana da. Amin" ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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