Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, izleyenlere "Elbisemi beğendiniz mi?" diye sordu. İzleyiciler ise şarkıcıyı Kızılderililer'e benzetti.

Yıldız Tilbe, "Benim tek dileğim yeni yılın tüm ülkemize sağlık ve mutluluk getirmesidir" dedi. Ünlü şarkıcı aşkla ilgili olarak ise, "Allah herkesin gönlüne göre versin" dedi.

Biraz üşüttüğünü söyleyen Tilbe, elinden mendilini bırakmadı. Sahne boyunca terini silen Tilbe'nin sahneye çift kişilik koltuk koydurması da dikkat çekti. Tilbe, "Orkestranızı kovduğunuza dair haberler çıktı. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna sinirlendi. Ünlü şarkıcı, "Hadi hadi" diyerek röportajı yarıda kesti.

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