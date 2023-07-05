Yıldız Tilbe: İyi ki bu işi yapıyorum

"Saçımı nasıl buldunuz?" sorusunu dinleyicilerine yönelten Yıldız Tilbe, "Saçlarım da kaşlarım da çok güzel, Allah'a şükür... Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz" dedi.

"İYİ Kİ BU İŞİ YAPIYORUM"

Dinleyicilerine geceye katıldıkları için teşekkür eden Tilbe, "Sizi çok seviyorum ve bu iş için Allah'a şükrediyorum. İyi ki bu işi yapıyorum. Başka iş yapamazdım herhalde. Yapamadım da zaten..." ifadelerini kullanarak, düşüncelerini belirtti.