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Alkolmetreyi üfleyen Tilbe, sıfır promil çıktı. Kontrol sırasında sanatçı ilginç bir an yaşadı. Tilbe, iki yıl önce kendisine 188 TL trafik cezası kesen polis memuruyla karşılaştı. İkili arasındaki sohbet, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Stüdyodan çıktığını belirten sanatçı, daha sonra evinin yolunu tuttu.