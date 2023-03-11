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Yıldız Tilbe: Orası beni çok etkiler

Yıldız Tilbe'ye, sanatçı dostlarının deprem bölgesine gittiği, yıllardır arasının açık olduğu Sezen Aksu'nun da Hatay'da olduğu hatırlatıldı. Konuyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Ne güzel, çok güzel bir şey bir arada olmak, yardımlaşmak... Ben gidemem ama başka türlü yardımlarım oldu benim. Orası beni çok etkiler. Zorlanırım" dedi

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  • Yıldız Tilbe: Orası beni çok etkiler - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Yıldız Tilbe, Kuruçeşme'de bulunan bir markette görüntülendi.
  • Yıldız Tilbe: Orası beni çok etkiler - Magazin haberleri

    "BU ANMA GÜNÜ, KUTLAMA DEĞİL"

    Tilbe'ye, "Gıcık oluyorum. 8 Mart kutlamalarına, anma olmalı" açıklamaları hatırlatılınca, "179 tane kadın yakılmış vakti zamanında, Amerika'da işçi kadınlar... Anma günü bu, kutlama değil. Kutlandığı için ben tepki gösterdim. Bu yas günü yani... Yoksa kadınlara her gün kutluma olsa az" şeklinde konuştu.
  • Yıldız Tilbe: Orası beni çok etkiler - Magazin haberleri

    "KALBİM ONLARLA"

    Yaşanan deprem felaketleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe, "Allah beterinden korusun. Deprem bölgesine gidemem ben. Kalbim onlarla, Allah yardımcıları olsun. Her yeri Allah beterinden korusun. Bugün onlara, yarın bize. Bakın, herkes alışverişini yaptı, evine gitti ve yemeğini pişirdi değil mi? Allah'ın dediği olur ama korkuyoruz yani" dedi.
  • Yıldız Tilbe: Orası beni çok etkiler - Magazin haberleri

    "ORASI BENİ ÇOK ETKİLER"

    Sanatçı dostlarının deprem bölgesine gittiği, yıllardır arasının açık olduğu Sezen Aksu'nun da Hatay'da olduğu hatırlatılınca ünlü şarkıcı, "Ne güzel, çok güzel bir şey bir arada olmak, yardımlaşmak... Ben gidemem ama başka türlü yardımlarım oldu benim. Orası beni çok etkiler. Zorlanırım" ifadelerini kullandı.

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