Yıldız Tilbe: Orası beni çok etkiler

"ORASI BENİ ÇOK ETKİLER"



Sanatçı dostlarının deprem bölgesine gittiği, yıllardır arasının açık olduğu Sezen Aksu'nun da Hatay'da olduğu hatırlatılınca ünlü şarkıcı, "Ne güzel, çok güzel bir şey bir arada olmak, yardımlaşmak... Ben gidemem ama başka türlü yardımlarım oldu benim. Orası beni çok etkiler. Zorlanırım" ifadelerini kullandı.