Kıyafet tercihini siyah pullu bir etek üzerine beyaz ve kuş tüyü kaplı büstiyerden yana kullanan Tilbe, hareketli şarkılarında kendi tabiri ile adeta tüy döktü.

Sahnedeki tüyleri fark eden Yıldız Tilbe, 'Vallahi tüy döküyoruz burada. Yalanım yok, kuş tüyü' diyerek herkesi güldürmeyi başardı.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan başarılı sanatçı, programının sonlarına doğru ise zor anlar yaşadı. Bir ara şarkı nakaratında duraksayarak başını tutan ve bu anları objektiflere yansıyan Tilbe, bir kaç saniyelik duraksamanın ardından sahnesine kaldığı yerden devam etti.

'Bin Dereden Su Getirsem' parçası ile sonlandırdığı programında kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere tam anlamıyla müzik ziyafeti çeken Yıldız Tilbe, sahnesini alkışlar eşliğinde terk etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ