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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldız Tilbe: Vücudumdaki her yerim mükemmel

Yıldız Tilbe, gazetecilerin, "Estetiğe bakış açınız nasıl?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Dişlerimi yaptıracağım. Botoksa ihtiyaç duymuyorum. İhtiyaç duyarsam her şey yaptırırım. Taş gibiyim, ihtiyacım yok. Vücudumdaki her yerim mükemmel" açıklamasında bulundu

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  • Yıldız Tilbe: Vücudumdaki her yerim mükemmel - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yıldız Tilbe, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kozmetik mağazasından makyaj malzemesi satın alan Tilbe, basın mensuplarıyla sohbet etti. Şarkıcı, "Konserim var, makyaj malzemesi aldım. Elimdeki pakete 7 bin TL ödedim" dedi.
  • Yıldız Tilbe: Vücudumdaki her yerim mükemmel - Magazin haberleri

    "VÜCUDUMDAKİ HER YERİM MÜKEMMEL"

    Tilbe, "Estetiğe bakış açınız nasıl?" sorusuna, "Dişlerimi yaptıracağım. Botoksa ihtiyaç duymuyorum. İhtiyaç duyarsam her şey yaptırırım. Taş gibiyim, ihtiyacım yok. Vücudumdaki her yerim mükemmel" şeklinde yanıt verdi.

    "KENDİMİ YENİ SEVMEYE BAŞLADIM"

    Şarkıcı, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna, "Bir sürü kişi var. Bir sürü sevdiklerim var. Kendimi, havayı ve suyu seviyorum. Kendimi yeni sevmeye başladım. İnşallah kendimi sevmem artarak devam eder" cevabını verdi.
  • Yıldız Tilbe: Vücudumdaki her yerim mükemmel - Magazin haberleri

    "İNSANLIĞI SAVUNUYORUM"

    Yıldız Tilbe'ye ayrıca, "Köpekler hakkındaki açıklamalarınız çok tepki gördü. Neler söylemek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tilbe, "İnsan hayatı doğadaki bütün canlıların hayatından daha önemlidir. Böyle savunuyorum. İnsan olmasaydı, apartmanlarda oturmazdık. Yapılmış yollarda yürümezdik. Dünyayı insan inşa eder ve insan güzelleştirir. İnsanın güzelleştirdiği yerde her şey güzel güzel yaşar ama insanının kötüleştirdiği yerde insan kendisi de dahil hiçbir yaşam hakkı ve şansı yoktur. Böyle olmasın... İnsanlığı savunuyorum. İnsanlık her şeye sahip çıkar. Başkasının ne düşündüğü de umurumda değil" ifadelerini kullandı.
  • Yıldız Tilbe: Vücudumdaki her yerim mükemmel - Magazin haberleri

    "HİÇ DURMADAN ÇALIŞIYORUM"

    Geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul Festivali'nde 150 bin kişinin katılımıyla Türkiye'nin en kalabalık biletli konserine imza atan Tilbe, "Hiç durmadan çalışıyorum. Milletin canı sıkılıyor, ne yapsınlar? Çalışıyorum, eşek olana semer vuran çok olur" diyerek, güldürdü.

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