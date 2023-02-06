Yıldız Tilbe: Vücudumdaki her yerim mükemmel

"İNSANLIĞI SAVUNUYORUM"



Yıldız Tilbe'ye ayrıca, "Köpekler hakkındaki açıklamalarınız çok tepki gördü. Neler söylemek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tilbe, "İnsan hayatı doğadaki bütün canlıların hayatından daha önemlidir. Böyle savunuyorum. İnsan olmasaydı, apartmanlarda oturmazdık. Yapılmış yollarda yürümezdik. Dünyayı insan inşa eder ve insan güzelleştirir. İnsanın güzelleştirdiği yerde her şey güzel güzel yaşar ama insanının kötüleştirdiği yerde insan kendisi de dahil hiçbir yaşam hakkı ve şansı yoktur. Böyle olmasın... İnsanlığı savunuyorum. İnsanlık her şeye sahip çıkar. Başkasının ne düşündüğü de umurumda değil" ifadelerini kullandı.