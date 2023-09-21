'Yıldız Tozu'nun galası yapıldı
'Yıldız Tozu'nun galasıda filmin oyuncuları, oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdi
'Yıldız Tozu' filminin galası Beyoğlu Atlas sinemasında yapıldı. Geceye tam kadro katılan oyuncular ve ekip dakikalarca alkışlandı.
24 Kare Film Yapım ve Sinehane ortak yapımı olan 'Yıldız Tozu'nda başrolleri Süleyman Biçen, Berat Çağan, Toprak Can Adıgüzel, Serdar Özer, Devrim Açelya Yılhan, Türkü Turan, Birgül Ulusoy, Egemen Duman, Ahmet Yılmaz, Mihrimah Cankur paylaştı.
24 Kare Film Yapım ve Sinehane ortak yapımı olan 'Yıldız Tozu'nda başrolleri Süleyman Biçen, Berat Çağan, Toprak Can Adıgüzel, Serdar Özer, Devrim Açelya Yılhan, Türkü Turan, Birgül Ulusoy, Egemen Duman, Ahmet Yılmaz, Mihrimah Cankur paylaştı.
Filmin Yönetmeni Ahmet Sönmez ise duygularını şöyle dile getirdi: Herkesin kendinden bir şey bulacağını ve bu filmin aslında "Hem çocuk filmi hem de çocukluk filmi.
Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan 'Yıldız Tozu', gösterime 22 Eylül' de girecek. Filmin başrol oyuncuları oldukça heyecanlı olduklarını ve sinema severlerin aileleriyle gönül rahatlığı içinde, samimi ve duygusal yer yer kahkahalarla keyifli anlar yaşayarak izleyebilecekleri bir film olduğunu ifade etti.