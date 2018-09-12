Kadıköy Belediyesi çatısı altında çalışmalarına başlayan Sinematek/Sinema Evi, sinemaseverleri yıldızlar altında film izlemeye davet ediyor. Üç sinema klasiğinin izleyiciyle buluşacağı Yıldızlar Altında Sinema Keyfi’nin gösterimleri 13, 14 ve 15 Eylül’de Kalamış Atatürk Parkı’nda saat 21’de gerçekleştirilecek.

İzleyicilere yazlık sinema keyfi yaşatacak etkinlikte İtalyan yönetmen Luchino Visconti’nin tek komedi filmi olan 1951 yapımı 'Bellissima', Yılmaz Güney’in 1968'de yönetmen olarak kendini kanıtladığı ilk filmi olarak kabul edilen 'Seyyit Han' ve 100'üncü doğum yılı dünya çapında kutlanan İsveçli usta Ingmar Bergman’ın en önemli yapıtlarından 1957'de çekilen 'Yedinci Mühür' izleciyle buluşacak. Bu yıl ilki yapılacak etkinlik, İsveç Enstitüsü, İtalyan Kültür Merkezi ve Güney Film’in destekleriyle gerçekleştiriliyor.

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