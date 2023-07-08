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        Yıldızlar Harbiye'de buluşuyor

        DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri ile eğlence yeniden başlıyor

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 12:47
        Yıldızlar Harbiye'de buluşuyor
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        Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda BKM organizasyonuyla gerçekleşecek seri, yıldız isimlerin muhteşem konserleriyle başlayacak.

        Serinin açılışını 19 Temmuz'da kendine özgü tarzıyla başarılı sanatçı Karsu yapacak. Konserler 9 Ağustos'ta süperstar Ajda Pekkan ve 10 Ağustos'ta tüm zamanlara damga vuran şarkıları ve unutulmaz sahne performansıyla Kenan Doğulu'yla devam edecek. Ardından 11 Ağustos'ta Cem Adrian ve 12 Ağustos'ta Harbiye konserleri ile günlerce konuşulan Candan Erçetin Harbiye Açıkhava sahnesinde olacak.

        TİYATRO VE EĞLENCE HARBİYE'DE

        Şener Şen, Zengin Mutfağı’nda sahnelediği muhteşem performansıyla 14 Ağustos'ta, başladığı günden bugüne kapalı gişe oynayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ise 25 Eylül'de perdelerini açacak.

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        DenizBank Açıkhava Etkinlikleri Programı

        19.07.2023 Çarşamba... Karsu

        9.08.2023 Çarşamba... Ajda Pekkan

        10.08.2023 Perşembe... Kenan Doğulu

        11.08.2023 Cuma... Cem Adrian

        12.08.2023 Cumartesi... Candan Erçetin

        14.08.2023 Pazartesi... Zengin Mutfağı

        25.09.2023 Pazartesi... Çok Güzel Hareketler 2

        #Ajda Pekkan
        #Şener Şen
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