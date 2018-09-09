Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 6 Eylül'de düzenlenen "5. Mysia Uluslararası Havacılık Festivali' kapsamında yaptığı gösterinin kokpit görüntüleri nefes kesti. Türk Yıldızları'nın festival kapsamında ilçeye bağlı Akçay Mahallesi semalarında düzenlediği gösteriler, uçakların kokpitlerinden görüntülendi.
PİLOTLAR KABİLİYETLERİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
AA'da yer alan habere göre keskin manevraları ve havadaki disiplinleriyle dikkati çeken Türk Yıldızları'nın kokpit görüntüleri izleyenlerin başını döndürdü. Yüzlerce kilometrelik hızda büyük bir ustalıkla manevralarını yapan Türk Yıldızları'nın gösterileri pilotların üstün kabiliyetlerini gözler önüne serdi. Türk Yıldızları izleyenlerden büyük alkış aldı.
Türk Yıldızları, yurt içinde ve yurt dışında sergiledikleri gösterilerle büyük beğeni topluyor.
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