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Yıldızlara Güneş dokunuşu! Beşiktaş'ta 7 futbolcunun Şenol Güneş sonrası performansı dikkat çekiyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından mevcut kadrodaki 6 ismi kendine getirdi. Takıma geri dönen Aboubakar ise rekorun eşiğine geldi

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  • Yıldızlara Güneş dokunuşu! Beşiktaş'ta 7 futbolcunun Şenol Güneş sonrası performansı dikkat çekiyor

    Beşiktaş, Giresunspor'u 3-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini alırken yüzler gülüyor. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'le birlikte yeniden ayağa kalkarken performansı yükselen isimler dikkat çekiyor. İşte Güneş'in gelişiyle birlikte dokunduğu yıldızlar...

     
  • Yıldızlara Güneş dokunuşu! Beşiktaş'ta 7 futbolcunun Şenol Güneş sonrası performansı dikkat çekiyor

    Mert Günok

    Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başına geçmesiyle birlikte eldivenleri Ersin Destanoğlu'ndan alıp Mert Günok'a verdi. Tecrübeli kaleci, performansıyla adeta yeniden doğarken A Milli Takım'a da geri döndü. Güneş'in ligdeki 16 maçta da forma verdiği Mert, 5 maçta kalesini gole kapatırken 14 gol yedi.
  • Yıldızlara Güneş dokunuşu! Beşiktaş'ta 7 futbolcunun Şenol Güneş sonrası performansı dikkat çekiyor

    Cenk Tosun

    Güneş'in tıpkı Mert gibi gelir gelmez formayı verdiği isimlerden birisi de Cenk Tosun... Valerien Ismael döneminde kulübeye hapsolan Tosun Paşa, sadecec 1 gol atarken Güneş'in gelişiyle 16 maçta 12 gol ve 2 asist üretti. Cenk'in kupada ise 3 gol ve 1 asisti var. Tecrübeli futbolcu, performansa dayalı sözleşmesi de uzarken yönetim yeni kontrat için görüşmeleri sürdürüyor.

     
  • Yıldızlara Güneş dokunuşu! Beşiktaş'ta 7 futbolcunun Şenol Güneş sonrası performansı dikkat çekiyor

    Gedson Fernandes

    Porekizli yıldız da orta sahada Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden birisi oldu. 16 maçın birini cezası nedeniyle kaçıran Gedson 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Gedson çalışkanlığı ile büyük beğeni toplarken 3 de asiste imza attı.

     
  • Yıldızlara Güneş dokunuşu! Beşiktaş'ta 7 futbolcunun Şenol Güneş sonrası performansı dikkat çekiyor

    Nathan Redmond

    Beşiktaş'ta Güneş sonrasında en dikkat çeken yükselişlerden birisine de Nathan Redmond imza attı. Ismael döneminde 6 maça çıkan ve pek de varlık gösteremeyen Redmond, Güneş'ten sonra ligde 14 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. 10 kişi kazanılan Fenerbahçe derbisinde ikinci yarıda oyuna girip 3 asist ve 1 gollük performansıyla yıldızlaşan İngiliz futbolcunun gelecek sezon da takımda kalması için masaya oturulacak.
  • Yıldızlara Güneş dokunuşu! Beşiktaş'ta 7 futbolcunun Şenol Güneş sonrası performansı dikkat çekiyor

    Salih Uçan

    Sezona iyi başlasa da sonrasında düşüş yaşayan Salih Uçan, son dönemdeki performansıyla yeniden beğeni topluyor. Tecrübeli futbolcu, Ismael döneminde 1 gol ve 1 asist yaparken Güneş yönetiminde 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Salih böylece kariyerinin en fazla skor katkısı verdiği sezonu yaşıyor.
  • Yıldızlara Güneş dokunuşu! Beşiktaş'ta 7 futbolcunun Şenol Güneş sonrası performansı dikkat çekiyor

    Vincent Aboubakar

    Wout Weghorst'un devre arasında sürpriz ayrılığının ardından Beşiktaş'a geri dönen Vincent Aboubakar da ilk 4 maçı hazırlık süreci gibi geçirirken statü nedeniyle forma giyemediği Antalyaspor maçından sonra coştu. Kamerunlu golcü son 5 maçta 6 gol ve 1 asist üretirken Trabzon'da da forma giymesi halinde üst üste gol atma rekorunu kıracak.

     
  • Yıldızlara Güneş dokunuşu! Beşiktaş'ta 7 futbolcunun Şenol Güneş sonrası performansı dikkat çekiyor

    Arthur Masuaku

    Şenol Güneş geldiğinde soru işaretleri bulunan Arthur Masuaku da tecrübeli hocanın vazgeçilmezlerinden oldu. Kongolu futbolcu, Güneş yönetiminde 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Masuaku, Trabzonspor maçına 11'de başlaması halinde 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.

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