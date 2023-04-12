Nathan Redmond

Beşiktaş'ta Güneş sonrasında en dikkat çeken yükselişlerden birisine de Nathan Redmond imza attı. Ismael döneminde 6 maça çıkan ve pek de varlık gösteremeyen Redmond, Güneş'ten sonra ligde 14 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. 10 kişi kazanılan Fenerbahçe derbisinde ikinci yarıda oyuna girip 3 asist ve 1 gollük performansıyla yıldızlaşan İngiliz futbolcunun gelecek sezon da takımda kalması için masaya oturulacak.