EURO 2020 Elemelerinde Fransa'yı 2-0 yenerek zirveye yerleşen A Milli Takım'ın genç yetenekleri, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un parlayan ismi Abdülkadir Ömür, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Maçın başından itibaren rakibi baskı altına aldık. İnşallah İzlanda maçını kazanarak çok daha ileri gitmek istiyoruz" dedi.

Bir diğer Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ise "Basın toplantısında neden olmasın demiştim ben. Çünkü biz inandık. Bütün takım akradaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. İsmi Juventus'la anılan Sassuolo'nun yıldız stoperi Merih Demiral "Allah'a şükürler olsun mahcup olmadık. İnşallah devamını getiririz. Şimdi sırada İzlanda maçı var" şeklinde konuştu.