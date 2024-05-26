Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Yılın 3. MGK'sı Salı günü toplanıyor: Gündeminde neler var?

        Yılın 3. MGK'sı Salı günü toplanıyor: Gündeminde neler var?

        Yılın 3. Milli Güvenlik Kurulu 28 Mayıs Salı günü Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündemi terörle mücadele olacak. İsrail'in Gazze'deki saldırıları ile İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin bölgeye yansımaları da ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26.05.2024 - 13:04 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılın 3. MGK'sı toplanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 28 Mayıs Salı günü toplanacak. Yılın 3. MGK'sının ana gündemi terörle mücadele olacak.

        STRATEJİK, BÖLGESEL VE ULUSAL GÜVENLİK KONULARI MASADA

        Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları ele alınacak. Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetler görüşülecek.

        İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve Ortadoğu'ya etkileri masaya yatırılacak. Bölgede oluşabilecek olası bir istikrarsızlığa karşı alınabilecek tedbirler görüşülecek. İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, acil ve tam ateşkes çağrısı, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi için yapılabilecekler de masada olacak. İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin devletini tanıyacağını açıklarken; sayının daha da artması için yürütülecek diplomatik girişimler istişare edilecek.

        REKLAM

        YUNANİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ ELE ALINACAK

        Yunanistan ile normalleşme süreci de kurul üyelerinin masasındaki bir diğer başlık olacak. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ankara ziyaretinde pozitif gündeme odaklanılması mesajı verilerek iki tarafın da olumlu iklimi pekiştirme taahhüdünde bulunduğu dile getirilmişti. Bu çerçevede, atılabilecek ortak adımlar ele alınacak.

        ABD İLE İLİŞKİLER

        ABD ile ilişkiler de kurulun gündeminde olacak. Başta F-16 tedarik ve modernizasyon süreci olmak üzere, iki ülke arasındaki konular MGK'da kapsamlı olarak masaya yatırılacak.

        KIRMIZI KİTAP'IN GÜNCELLENME ÇALIŞMALARI DA MASADA OLACAK

        Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, kamuoyunda bilinen adıyla kırmızı kitabın güncellenmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. 10. kez yenilenecek belgede, ilk kez 'yapay zeka' kavramı yer alacak. Yıl bitmeden MGK onayına sunulacak kırmızı kitap, 2025 yılında yürürlüğe girecek. O hazırlıkların da MGK'da ele alınması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi