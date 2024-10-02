Yılın 5. MGK’sı yarın toplanıyor: Gündeminde hangi konular var?
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Ana gündem ise İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. İsrail'in kara harekatının ve Hizbullah Lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin bölgeye etkisi de ele alınacak. Terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 3 Ekim perşembe günü Beştepe’de toplanacak. Yılın 5. MGK'sının ana gündemi İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI
Toplantıda Gazze’de acil ve tam ateşkes çağrısı, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi için yapılabilecekler ele alınacak. İsrail'in Lübnan'a kara harekatının Türkiye ve bölgeye yansımaları değerlendirilecek. İran’ın İsrail’e yaptığı misilleme füze saldırısı ve Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin bölgeye etkileri de ele alınacak. Çatışmaların bölgeye yayılmasına ilişkin alınabilecek tedbirler görüşülecek.
Milli Güvenlik Kurulu'nda Suriye ile normalleşme başlığı da görüşülecek. Ankara’nın isteği; Suriye’de kalıcı barış ve istikrarı tesis etmek, bunun için de Şam yönetimi ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmak.
SURİYE İLE NORMALLEŞME MASADA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Suriye ile normalleşme için başlatılan çalışmalar ve bu konuda izlenecek yol haritasıyla ilgili MGK'da değerlendirmeler yapılacak.
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR
Bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. MGK toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, Kıbrıs’taki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları toplantıda ele alınacak. Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetler de görüşülecek.
Fotoğraf: AA